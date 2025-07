Alimenti scaduti e privi di tracciabilità Sequestrati 55 chili di carne

Alimenti scaduti e privi di tracciabilitĂ . E' quanto stato accertato dai carabinieri della stazione Roma Trullo che, insieme a quelli della compagnia Casilina e ai colleghi del Nas hanno svolto delle verifiche al Corviale, con un occhio particolare rivolto ad alcune attivitĂ , con l'obiettivo di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: alimenti - scaduti - privi - tracciabilitĂ

Scarafaggi sul pavimento in cucina e alimenti scaduti: chiuso un ristorante in Valluretta - I carabinieri del Nas di Parma, nell’ambito delle attività a tutela della salute pubblica, hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante situato in Valluretta.

Scarafaggi sul pavimento in cucina e alimenti scaduti: chiuso un ristorante in Valluretta - I carabinieri del Nas di Parma, nell’ambito delle attività a tutela della salute pubblica, hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante situato in Valluretta.

Scarafaggi sul pavimento in cucina e alimenti scaduti: chiuso un ristorante in Valluretta - I carabinieri del Nas di Parma, nell’ambito delle attività a tutela della salute pubblica, hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante situato in Valluretta.

Sequestrati 250 kg di prodotti alimentari scaduti e privi di tracciabilitĂ in un esercizio commerciale di #Taurianova - https://ilmetropolitano.it/2025/07/12/sequestrati-250-kg-di-prodotti-alimentari-scaduti-e-privi-di-tracciabilita-in-un-esercizio-commerciale-di-tauri Vai su X

Un noto locale del Vomero, molto popolare su TikTok e frequentato da giovanissimi, è stato chiuso dopo un blitz interforze coordinato dalla Polizia Locale di Napoli. L'operazione ha svelato gravi irregolarità : abusi edilizi, infestazioni da blatte, alimenti senza tr Vai su Facebook

Alimenti scaduti e privi di tracciabilitĂ . Sequestrati 55 chili di carne; Scarsa igiene, alimenti scaduti e privi di tracciabilitĂ : sotto la lente tre attivitĂ , raffica di multe dei Nas; Sequestrati 250 kg di prodotti alimentari scaduti e privi di tracciabilitĂ in un negozio di Taurianova.