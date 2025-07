La Ue sospende i contro-dazi su acciaio e alluminio dopo la lettera di Trump | Ora è il momento di trattare

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che l’Unione Europea estenderĂ la sospensione delle contromisure contro i dazi statunitensi su acciaio e alluminio. La decisione arriva in un momento delicato, dopo che l’ex presidente americano Donald Trump ha. 🔗 Leggi su Today.it

Starmer dettaglia accordo Uk-Usa che abbatte dazi acciaio e alluminio - Roma, 8 mag. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha confermato che l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti eliminerĂ i dazi sull'acciaio e sull'alluminio britannici.

Dazi, Ue prepara risposta a tariffe Usa, lista da €100 mld per colpire carni bovine, merluzzo dell’Alaska, suv, Boeing, bourbon, acciaio e prodotti chimici - L’Ue ha stilato una lista di prodotti in risposta ai dazi imposti da Trump. Nel frattempo, Bruxelles annuncia ricorso alla Wto contro le tariffe Usa La Commissione Europea ha presentato una nuova lista di controdazi per un valore complessivo di 100 miliardi di euro, destinata a entrare in vig

Trump raddoppia i dazi sull'acciaio al 50% - Gli Usa imporranno il 50% di dazi sull'acciaio importato, raddoppiando le tariffe attuali: lo ha annunciato Donald Trump parlando nella fabbrica principale della Us Steel a Pittsburgh.

L'Ue ha subìto passivamente i dazi di Trump che sono in vigore da 3/4 mesi. 50% alluminio e acciaio 25% auto 10% su 70% altre esportazioni. Ha sospeso contromisure 21 Mld alluminio e acciaio, preparato un pacchettino da 73 Mld e disarmato lo strumento

Donald Trump ha annunciato un nuovo rinvio all'entrata in vigore dei dazi, inizialmente previsti per il 9 luglio. La nuova scadenza è fissata al 1° agosto. La decisione è stata comunicata con una serie di lettere inviate ai governi interessati, in cui si ribadisce la

