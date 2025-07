Omicidio stradale di due centauri a Monza | terza proroga per la perizia cinematica

Monza, 13 Luglio 2025 - Un'altra proroga, la terza, per l'esito della perizia cinematica in incidente probatorio per chiarire la dinamica del drammatico incidente stradale che il 5 luglio dell'anno scorso è costato la vita a due centauri in viale Battisti a Monza. L’incidente con vittime due motociclisti. Era l'ottobre del 2024 quando la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Elena Sechi ha nominato il suo perito, con il compito di lavorare fianco a fianco con i consulenti nominati dai difensori dell' indagata di omicidio stradale plurimo, un'automobilista milanese di 53 anni e i difensori delle parti civili, i familiari delle due vittime, Fabio Castelli, monzese di 55 anni direttore amministrativo delle Scuole Parrocchiali San Biagio a Monza e Manuel Luca Montella, 37enne originario di Cirò in provincia di Crotone ma residente a Bovisio Masciago, tecnico specializzato nella manutenzione di macchine agricole elettriche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

