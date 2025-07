motogp marc marquez trionfa in germania e fa il vuoto in classifica generale terzo bagnaia

Marc Marquez si conferma re del Sachsenring, vincendo il Gran Premio di Germania per la nona volta in MotoGP, la dodicesima tra tutte le classi. Il pilota della Ducati, scattato dalla pole position, ha dominato dalla prima all'ultima curva trionfando con oltre sette secondi di vantaggio su suo fratello Alex (Ducati Gresini), secondo e Pecco Bagnaia, terzo con l'altra Desmosedici ufficiale. Entrambi hanno approfittato delle scivolate di Fabio Di Giannantonio prima e Marco Bezzecchi poi per piazzarsi sul podio. In quarta posizione si piazza Fabio Quartararo, seguito da Aldeguer, Marini, Binder, Miller, Fernandez e Rins a chiudere la top ten. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

