Grave schianto sul raccordo Av- Sa | almeno dieci i feriti

Tempo di lettura: < 1 minuto Oggi, domenica 13 luglio 2025 – Intorno alle ore 13:40, allertati dalla centrale operativa del 118, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino sono intervenuti per un grave incidente stradale verificatosi al km 17,450 del raccordo autostradale Avellino-Salerno, in direzione Salerno, tra gli svincoli di Solofra e Montoro Nord. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli e un totale di dieci persone. S ul posto sono giunte inizialmente quattro ambulanze, alle quali se ne sono aggiunte altre successivamente, per garantire l’assistenza sanitaria a tutti gli occupanti coinvolti, che sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Grave schianto sul raccordo Av- Sa: almeno dieci i feriti

