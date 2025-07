Bonus Anziani 2025 | a chi spetta come fare domanda e come avere gli arretrati

Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la Prestazione Universale per gli over 80 non autosufficienti. L’INPS chiarisce modalitĂ di domanda, requisiti e obblighi per mantenere il beneficio. Ecco tutto quello che c’è da sapere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bonus impianti fotovoltaici 2025, riaperto il bando del Mimit: domanda dall’8 luglio - Dalle ore 12.00 del giorno 8 luglio 2025 riapre lo sportello telematico di presentazione delle domande del bonus per l’installazione di impianti fotovoltaici e di piccoli impianti eolici a favore delle piccole e medie imprese per l’energia autoprodotta da fonti rinnovabili.

Bonus nuovi nati 2025, conto alla rovescia: mille euro a figlio ma solo per chi fa domanda in tempo - Le famiglie con Isee sotto i 40mila euro che hanno accolto un figlio prima del 17 aprile 2025 possono ottenere un bonus una tantum da mille euro, ma devono fare domanda entro il 16 giugno.

Figli in arrivo? C’è un bonus da 1.000 euro: scopri chi può richiederlo e come fare domanda. Le info utili - Dal 17 aprile, sono disponibili le funzioni per richiedere il bonus nuovi nati 2025, l’importo una tantum di 1.

Estate 2025: via libera al “Bonus Estate” per le famiglie grossetane Il Comune di Grosseto aderisce al “Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori – anno 2025”, destinato a sostenere le famiglie con figli iscritti ai centri estivi nel periodo di sosp Vai su Facebook

