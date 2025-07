Tempo di lettura: 2 minuti Un pieno di persone, tanti stand, tante prelibatezze tipiche ma soprattutto un concetto di partenza importante: il lavoro delle Pro Loco è di fondamentale importanza per la sviluppo dei territori di appartenenza. La festa promossa da Unpli Benevento ha riempito il centro di Paduli con tante persone pronte a godersi gli spettacoli ma soprattutto ad assaggiare e valorizzare ogni prelibatezza proposta dagli oltre 40 stand sparsi lungo la strada. Cibo, bevande, costumi tipici, prodotti locali: insomma c’è tutto quello che serve a valorizzare ogni singolo centro e che lo rende unico nel suo genere Un evento che ha come obiettivo il rafforzamento del legame tra tradizione, partecipazione e sviluppo locale e che, in questa edizione, ha puntata sulla via Appia Traiana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Prodotti tipici, folklore e centralità delle Pro Loco: la valorizzazione del Sannio secondo Unpli Benevento