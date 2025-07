Osimhen al Galatasaray nuovi contatti | e il Napoli ora apre Ultimissime

Osimhen al Galatasaray, nuovi contatti: e il Napoli ora apre nonostante le difficoltà emerse negli ultimi giorni sulle garanzie bancarie La trattativa per il futuro di Victor Osimhen si riaccende sull'asse tra Napoli e Istanbul. Nelle ultime ore, infatti, si sono registrati nuovi e significativi contatti tra il Napoli e il Galatasaray, con il club azzurro che, per la prima .

Nuovi contatti tra Galatasaray e Napoli per Victor Osimhen. Il club turco mantiene la proposta da 40+17,5+17,5 e il Napoli adesso apre a una possibile intesa. Il Napoli, però, chiede garanzie sulla doppia rata da 35m€ e vuole modalità di pagamento differenti s Vai su X

? #Drogba annuncia #Osimhen: "Il leone è tornato. Leone per sempre" La vicenda in realtà è più complessa: tra #Napoli e #Galatasaray ci saranno nuovi aggiornamenti nelle prossime ore. Mancano le garanzie bancarie richieste. I contatti proseguiranno. Vai su Facebook

Osimhen-Galatasaray, nuovi contatti anche a pranzo! Romano: "L'operazione non è mai saltata, i turchi hanno cambiato la struttura dell'offerta" - Aggiornamenti di mercato sul Napoli dal giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube. Si legge su msn.com

Osimhen vuole fortemente il Galatasaray: la mossa del giocatore durante le call – CdS - Il giocatore ha scelto il Galatasaray, ma il club turco non convince De Laurentiis. Secondo informazione.it