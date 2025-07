Il caso Osimhen si arricchisce di un ulteriore colpo di scena che lascia senza parole i tifosi azzurri: Felipe Melo attacca ADL Felipe Melo, ex di Inter e Galatasaray, pubblica un video sui suoi social e si scaglia contro Aurelio De Laurentiis. Il motivo? Le resistenze del patron del Napoli alla cessione di Victor Osimhen al club turco. L’attacco dell’ex calciatore si inserisce in un contesto fitto e complicato, in cui le due squadre non riescono a trovare un accordo, o almeno, il patron azzurro non accetta le condizioni imposte dal club turco. Il pagamento dilazionato senza garanzie non basta per poter acquistare il cartellino del centravanti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Intrigo Osimhen, Felipe Melo attacca De Laurentiis – VIDEO