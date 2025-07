San Siro Inter il vincolo per il secondo anello decorre dal 10 novembre | c’è la svolta per lo stadio col Milan?

Le ultimissime. La telenovela riguardante il destino di San Siro ha visto un importante punto a favore per Inter e Milan, con il Ministero della Cultura che ha ufficialmente confermato la data del 10 novembre 1955 come quella di decorrenza del vincolo architettonico. Questo dato, che corrisponde alla data in cui fu collaudato il secondo anello dello stadio, rappresenta un passo fondamentale nel percorso di valutazione dell’interesse culturale dello storico impianto milanese. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, solo con il completamento di questo collaudo, che segna il termine dei lavori di costruzione, l’opera può dirsi conclusa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro Inter, il vincolo per il secondo anello decorre dal 10 novembre: c’è la svolta per lo stadio col Milan?

In questa notizia si parla di: siro - inter - vincolo per - secondo

San Siro, scaduto il bando: nessuna proposta alternativa. Ecco il piano di Inter e Milan - Non sono arrivate offerte alternative a quella presentata da Inter e Milan. Ora il Comune di Milano potrà iniziare la trattativa privata con i due club

FOTO – Inter-Roma, spogliatoio pronto: la maglia a San Siro - Inter-Roma tra poco in campo per la partita della trentaquattresima giornata di Serie A. Svelata la maglia per il match di San Siro.

Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna – VIDEO - di Redazione Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna la finale. Le immagini del gol.

San Siro, punto forse decisivo per #Inter e #Milan: il vincolo per il secondo anello decorre dal 10 novembre Vai su X

San Siro, il faro dei pm sul vincolo La procura vuole vedere chiaro sulla vendita di San Siro alle squadre di Milan e Inter e sull'eventuale vincolo... Vai su Facebook