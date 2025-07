Il caso della laurea in Scienze dell’Educazione che non vale più per un vuoto normativo | il ministero interviene Cosa sta succedendo

La laurea in Scienze dell’Educazione è diventata un caso dopo che agli ex studenti che si sono iscritti nel 201718 e nel 201819 è stato riferito di non essere piĂą abilitati per lavorare nei servizi per l’infanzia a causa di un vuoto normativo. Il ministero dell’UniversitĂ e della Ricerca si è mobilitato e ha annunciato la stesura di una proposta normativa per risolvere quello che per oltre 30mila persone in Italia è diventato un incubo burocratico e professionale. L’obiettivo è una sanatoria da inserire come emendamento al decreto legge 902025, quello dedicato alle universitĂ . Il nodo del problema è scattato dopo l’adozione del decreto legislativo 652017, che ha modificato i criteri di accesso alla professione di educatore nei servizi per l’infanzia. 🔗 Leggi su Open.online

Il caso della laurea in Scienze dell’Educazione che non vale più per un vuoto normativo: il ministero interviene. Cosa sta succedendo; Laurea in Scienze dell'Educazione e il titolo che non vale più: «Dal Ministero promessa la sanatoria», il caso che riguarda 31.000 insegnanti; Laurea da rifare, il pasticcio. “C’è chi non dorme la notte”.

Laurea in Scienze dell'Educazione e il titolo che non vale più: «Dal Ministero promessa la sanatoria», il caso che riguarda 31.000 insegnanti - Laureati e laureate in mobilitazione: una vicenda emersa a Reggio Emilia e Modena dopo una lettera inviata dall’ateneo locale a chi ha frequentato i corsi immatricolandosi nel 2017 e nel 2018. Riporta corrieredibologna.corriere.it

Laurea cancellata, la protesta delle educatrici - Ma il Ministero ha già annunciato una possibile soluzione con un emendamento al decreto legge Università. Si legge su rainews.it