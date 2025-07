Maglietta bianca e pantaloncini verdi. Così era vestito ieri sera Alain Bernanrd Ganao, il bimbo di 5 anni scomparso da un campeggio di Ventimiglia in provincia di Imperia, e ricercato in queste ore in tutta l'area del comune. Questa la foto diramata dalle forze dell'ordine, nella speranza sia utile per ritrovarlo. Era poco prima dell'ora di cena quando il piccolo, nato a Torino da genitori stranieri, si è allontanato da solo dal luogo in cui era in vacanza con la famiglia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ventimiglia, scomparso un bambino di 5 anni