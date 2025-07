MotoGP Marquez si conferma il re del Sachsenring | terzo posto per Bagnaia

La MotoGP vede salire sul gradino piĂą alto del podio ancora Marc Marquez, davanti al fratello Alex e Bagnaia. Il copione andato in onda in questo weekend di MotoGP era quello che tutti si aspettavano: da buon “Sachsenking”, Marc Marquez ha trionfato ancora. Una supremazia incontrastata quella a bordo della sua Gp25, che lo ha visto eccellere giĂ dal venerdì e che lo ha portato a conquistare la 12esima vittoria su questo tracciato. La vittoria di ieri nella Sprint sembrava essere arrivata con qualche piccola difficoltĂ . Ma la gara lunga di oggi ha dimostrato come non ci fosse storia. Così il pilota di Cervera si è piazzato comodamente in prima posizione, a 6. 🔗 Leggi su Sportface.it

