VIDEO | Cody Rhodes e altre leggende rendono omaggio a Goldberg dopo la sconfitta a SNME

Un’importante star della WWE ha fatto la sua apparizione per salutare Goldberg dopo il suo ultimo incontro a Saturday Night’s Main Event di ieri sera dalla State Farm Arena di Atlanta, Georgia. L’ex WCW Champion ha affrontato Gunther. Il match si è concluso con l’arbitro messo al tappeto da una spear che ha privato Bill dell’opportunitĂ di schienare il suo avversario dopo un Jackhammer. L’omaggio. Al termine della contesa, il campione del mondo è riuscito a conservare la cintura dopo aver immobilizzato la leggenda in una sleeper hold. L’austriaco ha poi lasciato rapidamente l’arena dopo la vittoria, ma il beniamino di casa è rimasto sul ring per un po’. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

