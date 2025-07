Nubifragi in Catalogna la ricerca di due persone disperse trascinate dalle acque | il video dall’elicottero

Due persone risultano disperse in Catalogna dopo le forti piogge che hanno colpito il nord-est della Spagna. Le squadre di soccorso sono impegnate nelle ricerche, mentre la regione fa i conti con i danni causati dalle precipitazioni. Secondo l’agenzia meteorologica spagnola Aemet, nella zona di Barcellona sono caduti circa dieci centimetri di pioggia in poche ore, causando allagamenti e interruzioni temporanee del traffico ferroviario. Le autorità mantengono alta l’attenzione in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nubifragi in Catalogna, la ricerca di due persone disperse trascinate dalle acque: il video dall’elicottero

In questa notizia si parla di: catalogna - persone - disperse - nubifragi

