LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | Toprak a un passo dal dodicesimo successo stagionale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 Giro d’onore per Toprak Razgatlioglu. Il turco sale in testa al Mondiale e timbra la dodicesima vittoria stagionale. Dodici anche i successi a Donington. Ma Bulega riesce a tenere il secondo gradino del podio. Lo spagnolo giunge al traguardo a 0.189 da Nicolò, che si deve arrendere ad uno STRAORDINARIO TOPRAK RAZGATLIOGLU, CHE STRAVINCE ANCHE GARA-2!!! -1 Bautista è attaccato!! -1 Grande risalita di Gardner, che si è stanziato in nona posizione. ULTIMO GIRO! Toprak Razgatlioglu ad un passo dalla leadership generale. 1.27.9 l’ultimo passaggio per l’anatolico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Toprak a un passo dal dodicesimo successo stagionale

In questa notizia si parla di: toprak - diretta - stagionale - superbike

LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Toprak conduce con due secondi su Bulega - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -6 Bulega fatica, Bautista si avvicina a 1.6. -6 Ritiro per l’olandese van der Mark.

https://www.oasport.it/2025/07/superbike-alex-lowes-il-piu-veloce-nella-fp1-di-donington-ma-bulega-e-razgatlioglu-sono-in-scia/ La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna vede Alex Lowes dettare il passo con un solo millesimo su N Vai su Facebook

SBK, LIVE Gara 1 Superbike Donington: la diretta giro per giro; SBK, LIVE Superpole Superbike Donington: la diretta minuto per minuto; Superbike a Most, Gara 1: Razgatlioglu torna a vincere, Bulega e Petrucci sul podio.

SBK, LIVE Gara 2 Superbike Donington: la diretta giro per giro - SBK: Toprak scatta dalla pole nell’ultima gara sul circuito britannico, puntando alla tripletta e alla leadership iridata. Lo riporta gpone.com

SBK, LIVE Superpole Race Superbike Donington: la diretta giro per giro - SBK: Toprak Razgatlioglu va a caccia del bis dopo la vittoria di Gara 1, accompagnato in prima fila da Nicolò Bulega e da Jonathan Rea, promosso di una posizione in griglia per l’assenza di Alex Lowes ... gpone.com scrive