Jacek Olczak parla con l’autoritĂ di un veterano e l’entusiasmo di un neoassunto. Lavora in Philip Morris International da una vita: dal 1993, 32 anni e non sentirli. «Sono passati veloci, come uno schiocco di dita. Come guardare un bel film la domenica pomeriggio» confesserĂ a Panorama al termine di una conversazione senza giri di parole, coerente con il suo stile diretto. Era in azienda quando la rivoluzione era ancora una visione, il lampo di un’idea. Era lì nel 2008, quando si decise che era necessario inventare un’alternativa alle sigarette, accendere la traiettoria per spegnerle per sempre. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Verso un mondo senza sigarette: «Una questione di tempo»