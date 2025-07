Incendio nella notte vicino a Etnapolis | minacciata dalle fiamme anche una stazione di servizio

Nella tarda serata di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti¬†per un incendio di vegetazione e sterpaglie sviluppatosi in una vasta area incolta nei pressi del centro commerciale Etnapolis, sul territorio comunale di Belpasso, in prossimit√† della Strada Statale 121 in direzione Catania. Le. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

