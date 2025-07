Trovato il bambino scomparso a Ventimiglia | è vivo Il papà commosso | Abbiamo avuto paura sono stati giorni tremendi

Il bambino era scomparso venerdì notte da un camping a Latte, accolto dagli applausi della folla all'arrivo con i soccorritori. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trovato il bambino scomparso a Ventimiglia: è vivo. Il papà commosso: «Abbiamo avuto paura, sono stati giorni tremendi»

In questa notizia si parla di: bambino - scomparso - trovato - ventimiglia

Vallefoglia, allarme per un bambino scomparso. «È caduto dal ponte». Ricerche in corso, task force sul posto - VALLEFOGLIA - Allarme per un bambino scomparso. Ore di ricerche con il cuore in gola, in azione una task force aerea, di terra e fluviale.

Bambino scomparso, sospese le ricerche nel Pesarese - Pesaro, 16 maggio 2025 – Sospese, da questa mattina, le ricerche di un bambino di circa 10 anni che nel tardo pomeriggio di ieri era stato visto oltrepassare il cancello del Ponte Vecchio di Vallefoglia.

Un'indagine ad alta tensione per Gerri e Lea nella terza puntata di "Gerri", stasera in tv: è scomparso un bambino - Sarà anche un eterno bambino, come l’ha definito il suo interprete. Ma il fascino di Gerri, poliziotto così diverso da quelli che siamo abituati a vedere in tv, sta conquistando un po’ tutti.

Ritrovato vivo Allan Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso a Ventimiglia: “Sta bene, riportato da mamma e papà” Vai su X

Allan Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì notte da un camping di Latte, a Ventimiglia è stato trovato: è vivo. A trovare il piccolo è stata una squadra di volontari coordinati dai vigili del fuoco che lo ha localizzato in un casolare su una collina Vai su Facebook

Allen, il bimbo scomparso a Ventimiglia è stato trovato: è vivo. Era su una collina, si era nascosto in un cunicolo. Il padre commosso: «È andata bene»; Ritrovato il bimbo scomparso da un camping a Ventimiglia; Trovato vivo il bimbo di 5 anni scomparso in un campeggio a Ventimiglia: sta bene.

Ventimiglia, trovato Allen Ganao il bambino scomparso: l'applauso dei cittadini ai soccorritori - Il piccolo Allen Ganao è stato trovato in mattinata nella zona collinare alle spalle di Latte, a circa 3 chilometri dal supermercato Conad, a Ventimiglia, dove era stato individuato dalle telecamere p ... Si legge su msn.com

Trovato Allen Ganao, il bambino scomparso a Ventimiglia: la diretta video - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere. Secondo video.corriere.it