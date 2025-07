Elisa Longo Borghini ha vinto il Giro d’Italia femminile e ha così festeggiato per la seconda volta consecutiva, indossando la maglia rosa sul gradino piĂą alto del podio al termine delle otto frazioni che hanno caratterizzato l’iconica corsa sulle strade del Bel Paese. La piemontese, che in carriera ha saputo imporsi anche al Giro delle Fiandre e alla Parigi-Roubaix, oltre a conquistare tre bronzi iridati e due bronzi olimpici, aveva vestito il simbolo del primato dopo l’ascesa a Monte Nerone nella giornata di ieri e oggi ha difeso il primato. Nella frazione mossa di Imola, sul circuito che ha ospitato i Mondiali 2020, la capitana dell’UAE Team ADQ si è ben difesa dagli attacchi delle piĂą immediate inseguitrici e ha arricchito ulteriormente il proprio palmares. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Giro d’Italia femminile 2025: Elisa Longo Borghini vince con meno di 20” di vantaggio