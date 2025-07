LIVE Wimbledon alle 17 Sinner-Alcaraz Le ultime sui finalisti

I Championship di Londra stanno per volgere al termine: oggi sul Centrale i primi due tennisti del ranking si sfidano per alzare il trofeo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Wimbledon, alle 17 Sinner-Alcaraz. Le ultime sui finalisti

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

Sinner in finale a Wimbledon: il montepremi e quanto vale il titolo - Quella tra Sinner e Alcaraz sarà una finale con un assegno da record: il vincitore incasserà 3 milioni di sterline, pari a 3,5 milioni di euro. Secondo sport.sky.it

Prima finale a Wimbledon tra Sinner e Alcaraz, numeri e record della sfida dei sogni - Sinner sarebbe il primo italiano di sempre a trionfare ai Championships, Alcaraz il primo spagnolo a sollevare tre volte i ... Come scrive tennisitaliano.it