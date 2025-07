Leggende NBA se volete soggiornare nella celebre villa di Michael Jordan ora è in affitto su Airbnb

Prenotazione minima sette notte per la cifra di 120 mila dollari Vi siete mai posto la domanda di come sarebbe dormire nella mega casa di Michael Jordan? Beh, da oggi potete farlo, anche se vi costerĂ molto. La famosissima villa di HIghland Park, vicino Chicago, costruita dalla stella NBA neg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Leggende NBA, se volete soggiornare nella celebre villa di Michael Jordan ora è in affitto su Airbnb

