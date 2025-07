Richard Rios Inter la Roma affonda il colpo | l’offerta al Palmeiras e la risposta dei brasiliani C’è anche una big inglese!

Ecco quale. La Roma sta facendo sul serio per Richard Rios, centrocampista colombiano del Palmeiras, un giocatore che aveva attirato anche l’attenzione del mercato Inter come possibile sostituto di Hakan Calhanoglu, ma il ritorno di fiamma che avrebbe portato alla permanenza del turco sembra aver raffreddato questa pista per i nerazzurri. Nel frattempo, i giallorossi non hanno perso tempo e, approfittando della situazione di indecisione dell’Inter, hanno presentato un’offerta di 25 milioni di euro al club brasiliano per il venticinquenne Rios. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Richard Rios Inter, la Roma affonda il colpo: l’offerta al Palmeiras e la risposta dei brasiliani. C’è anche una big inglese!

Richard Rios, tra talento e carattere: la Roma guarda al colombiano del Palmeiras - Il centrocampo giallorosso del futuro potrebbe parlare sudamericano. Oltre a Neil El Aynaoui, il nome che scalda i motori del mercato romanista è quello di Richard Rios, 24enne centrocampista del Palmeiras e della nazionale colombiana.

Rios piace alla Roma, ma PSG e United fanno paura: il Palmeiras chiede molto - Gasperini e Ranieri totalmente focalizzati sulla costruzione della nuova Roma, una scelta consapevole che li ha portati a rifiutare altre panchine in Italia e la Nazionale azzurra.

Calciomercato Roma, operazione Richard Rios: è asta con l’Inter - La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato per regalare a Gian Piero Gasperini un centrocampo all’altezza delle sue idee tattiche.

L'#ASRoma continua a lavorare attivamente per Richard #Rios, con il #Palmeiras che ha chiarito che la proposta verbale da 22 più 3 non basta. I brasiliani hanno il 70% del cartellino e devono anche pagare una commissione in uscita: vogliono una ventina di

La Roma non molla Richard Rios. Presentata una nuova offerta al Palmeiras, la distanza tra domanda e offerta è di soli 5 milioni. Ricordiamo che il giocatore ha già accettato la Roma. Gianluca Di Marzio

Roma: nuova offerta per Rios ma non solo; La Roma ha trovato il partner di centrocampo di Koné; Chi è Ríos: il centrocampista colombiano nel mirino dell'Inter e della Roma.

SM - La Roma offre 25 milioni per Rios. Il Palmeiras non si fa stuzzicare e rifiuta. C'è anche lo United - La Roma fa sul serio per Richard Rios, centrocampista colombiano del Palmeiras accostato anche all'Inter come possibile sostituto di Hakan Calhanoglu, pista raffreddatasi dopo il dietrofront di mercat ... Segnala msn.com

Roma, Richard Rios è la priorità ma l’offerta è ancora bassa. Wesley c’è, pronto un contratto fino al 2030 - Frederic Massara da diverse settimane è al lavoro per regalare a Gasp nuove pedine, ma al raduno di oggi a Trigoria ci ... Secondo ilmessaggero.it