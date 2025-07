Dexter | la resurrezione segna la fine di un’era dopo 19 anni

La serie televisiva Dexter: Resurrection rappresenta una svolta significativa all’interno del franchise, segnando la prima volta che uno dei personaggi principali non compare in modo diretto. Dopo quasi vent’anni dalla nascita della saga, questa nuova produzione introduce un tono più cupo e una narrazione ambientata a New York City, con numerosi volti nuovi e killer emergenti. La presenza di molti personaggi storici si mantiene, anche se alcune figure amate sono assenti, creando un nuovo equilibrio narrativo. dexter: resurrection, la prima serie senza debra morgan. Jennifer Carpenter non riprende il ruolo di Debra Morgan in resurrection. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Dexter: la resurrezione segna la fine di un’era dopo 19 anni

