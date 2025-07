CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.39 Ritiri per van der Mark e Bridewell, i quali non sono giunti al traguardo. 15.36 L’arrivo di gara-2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2025 di Superbike: 1 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M1000RR LEAD 2 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 2.946 3 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 3.135 4 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 10.724 5 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 12.401 6 GERLOFF Garrett Kawasaki ZX-10RR 13.419 7 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 14.422 8 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 18.791 9 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 20.993 10 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Razgatlioglu vince in solitaria e balza in testa al Mondiale!