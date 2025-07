Moto contro scooter ricoverato in coindizioni serie un 40enne

Un incidente spettacolare ma senza gravi conseguenze è avvenuto oggi 13 luglio a Trevigiano. Coinvolte due moto che si sono scontrate lungo il rettilineo di via Roma. Il bilancio fortunatamente non è grave: i due centauri, entrambi 40enni, sono stati ricoverati negli ospedali di Treviso - il più. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: moto - scooter - ricoverato - coindizioni

Recupero del mercato due ruote in Italia: crescita per scooter, flessione per moto - Prosegue il lento ma costante recupero del mercato due ruote in Italia: dall'inizio dell'anno si registra una progressiva attenuazione nella flessione delle vendite, che ad aprile si attestano al -5,24%, pari a 38.

Area B, svolta da ottobre scatola contachilometri anche su moto e scooter.Come funziona e deve utilizzare il Move-In - Milano, 7 maggio 2025 –  Move-In si estende alle due ruote. La scatola conta-chilometri potrà essere installata anche sulle moto e sugli scooter c he dal primo ottobre del 2025 non potranno più circolare in Area B.

Scontro tra moto e scooter all’ingresso di Gallipoli: impatto fatale, muore un 61enne - GALLIPOLI – Si è concluso con una nuova tragedia della strada l’avvio di questa settimana a Gallipoli dove un uomo del posto, Piero Corchia, di 61 anni, è deceduto nella tarda serata di lunedì dopo uno scontro avvenuto su via Lecce, all’ingresso della città , tra la motocicletta sulla quale.

L’incidente si è verificato nella serata di ieri: il 15enne ha perso il controllo dello scooter ed è caduto violentemente sull’asfalto; è ricoverato in ospedale in gravi condizioni Vai su Facebook

Moto contro scooter, ricoverato in coindizioni serie un 40enne; Scontro moto-furgone, un giovane ricoverato in condizioni critiche; Incidente a Caiazzo tra moto e camion, un giovane ricoverato in gravi condizioni.

Incidente sulla Pontebbana, scooter travolge un anziano in sella alla sua bici: 80enne ricoverato in gravi condizioni - Fine mattinata difficile ieri, lungo la Pontebbana, a causa di un grave incidente stradale che ha visto protagonisti un motociclista ed un anziano in bicicletta. Si legge su ilgazzettino.it

Grave incidente in moto: 18enne di Cesenatico in condizioni critiche - Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri (mercoledì 9 luglio) al confine fra i comuni di Santarcangelo di Romagna e San Mauro Pascoli, nei pressi di San Vito. Secondo informazione.it