Prima della ricostruzione l’Ucraina deve vincere la guerra? L’opinione di Guandalini

Trent'anni fa e oltre, organizzai una visita diplomatica a Mantova dell'autorevole e distinto ambasciatore cinese in Italia, Li Baocheng, legato a Deng Xiaoping (il leader maoista che introdusse il concetto di economia socialista di mercato), per incoraggiare le relazioni commerciali con le imprese del territorio provinciale (in precedenza feci lo stesso con l'ambasciatore russo Anatolij Adamischin ). Seduti attorno a un tavolo di una media azienda di calze, sbrigati i convenevoli di circostanza, la parola la prende il proprietario, guida della prima generazione. D'istinto, si alza in piedi, mani sui fianchi e in dialetto mantovano, rivolto all'ambasciatore chiede: ma in Cina si fanno affari? Ho riportato questo episodio che è paradigmatico della reazione di tanti piccoli e medi imprenditori dopo l'annuncio della ricostruzione dell'Ucraina.

"È importante a livello simbolico credere che prima o poi in Ucraina ci sarà una soluzione pacifica e una ricostruzione. Ma non si può farlo secondo i termini di Putin "dice @arturo_varvelli, direttore @ecfrRoma Vai su X

I membri della coalizione dei Volenterosi si sono incontrati a margine della Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Alla presenza per la prima volta di delegati Usa hanno concordato un quartier generale a Parigi per il primo anno della nuova forza militar Vai su Facebook

Conferenza di Roma, dieci miliardi per l'Ucraina. Volenterosi pronti per una forza di peacekeeping - Sanzioni UE a Russia, Lituania: il veto apposto dalla Slovacchia è inaccettabile; Ucraina, Italia in prima linea: oltre 10 mld promessi per la ricostruzione. Un Investimento sulla Pace; Ucraina, la doppia sfida: ricostruzione sostenibile e nuovo modello europeo di edilizia.

Ucraina, prosegue a Roma la conferenza sulla ricostruzione: "Impegni da oltre 10 miliardi" - Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina: a Roma prende il via il secondo giorno di lavori con il bilancio della prima giornata. Scrive notizie.it

Oleksandra Matviichuk: "Subito tribunali speciali e ricostruzione dell'Ucraina, non aspettare la fine della guerra" - Intervista con l'attivista ucraina per i diritti umani, Premio Nobel per la Pace 2022 con il Center for Civil Liberties. Come scrive huffingtonpost.it