Ue e Uk assieme contro le minacce ibride russe. De Agostini (Euiss)

Il summit della Comunità politica europea tenutosi a Blenheim la scorsa estate ha rappresentato una prima opportunità per il nuovo governo britannico di presentarsi ai partner europei, in vista di un possibile reset delle relazioni. Ma se emendare l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito (Tca) richiederebbe notevoli sforzi negoziali, un accordo nel campo della sicurezza e difesa costituirebbe l’ovvio punto di partenza. A maggior ragione dopo gli esiti delle elezioni negli Stati Uniti. In quest’ottica, le recenti mosse da entrambi i lati della Manica per contrastare le, in particolare la disinformazione russa, sono un ottimo indicatore.Lo scorso 14 ottobre, infatti, David Lammy, ministro degli Esteri britannico, invitato ai lavori del Consiglio affari esteri dell’Unione europea tenutosi in Lussemburgo, ha dichiarato che la sicurezza del Regno Unito è “indivisibile da quella europea”.