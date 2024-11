Ilnapolista.it - Tebas: «Perez si crede il Messia salvatore del calcio ma, paradossalmente, nessuno nel settore lo sostiene»

Non si è fatta attendere la risposta di Javier, presidente della Liga, alle accuse di Florentino, presidente del Real Madrid. Oggi, durante l’Assemblea Generale del Real,ha attaccato duramente la Liga, la Uefa e la Fifa. Su X,risponde per le rime:“Dopo aver ascoltato Florentino Pérez in assemblea, continuo a vedere in lui quel carattere “nico” didelche,nel. Secondo lui tutto è sbagliato e solo le sue idee sono corrette.Venerdì scorso, 22, durante l’assemblea della Liga, sono state affrontate alcune delle loro critiche alla nostra organizzazione. Questi sono stati difesi con veemenza dalla JAS, ma dopo un serio dibattito e una votazione segreta, ha ottenuto solo 3 voti sui 42 possibili.Non può ingannare i club della Liga, anche se sembra che altri possano farlo, compresi alcuni settori della classe politica e alcuni “portaCoces”.