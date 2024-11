Sport.quotidiano.net - Spezia-Sudtirol 3-0: tutto facile per gli aquilotti secondi a -1

La, 24 novembre 2024 – Una partita senza particolari affanni, quella che lovince contro il. Un netto 3-0, a cui si sommano un palo e un gol annullato, per un match privo di storia. La compagine altoatesina, quartultima in classifica, non ha mai messo in difficoltà gli, andati in vantaggio grazie ad un'autorete di Pietrangeli, seguita dal raddoppio di Pio Esposito e il tris di Vignali. Continua dunque l'imbattibilità che tocca ora quota 14, oltre all'ennesimo clean sheet e la seconda posizione in classifica a -1 dal Sassuolo, in coabitazione col Pisa (sconfitto ieri a Carrara). In campo dal primo minuto c'è anche Kouda, ma purtroppo deve lasciare il campo a metà del primo tempo dopo uno scontro con Molina. Passano solo tre minuti e lova avanti, con Pio Esposito a cedere a Kouda, che col sinistro fa secco Poluzzi.