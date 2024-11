Ilgiorno.it - Spazzatrice 100% elettrica. Pulizie green e costi ridotti: efficace sulle ciclopedonali

Si chiama eSwingo 200+ ed è la nuova miniche Cem Ambiente ha messo in campo a Cologno Monzese per una pulizia piùdi piazze e piste ciclabili. A inaugurare il nuovo servizio una prova dimostrativa sulla ciclopedonale di via Don Pietro Giudici. "Prosegue il nostro impegno per la sostenibilità del territorio che serviamo. Con la nuova mini-, non solo miglioriamo l’efficienza della pulizia urbana, ma soprattutto riduciamo l’impatto ambientale delle nostre operazioni e facciamo meno rumore andando sempre di più verso una maggior qualità della vita nelle nostre città - spiega il presidente di Cem Alberto Fulgione -. Consentirà di tenere in ordine le tante pisteevidenziando come la cura renda gli spazi più vivibili e piacevoli per tutti".