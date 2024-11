Ilfattoquotidiano.it - “Solo 5 invitati su 100 si sono presentati al nostro matrimonio, siamo sconvolti. Siamo così cattivi? Tutto questo mi fa schifo”: lo sfogo della sposa è virale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Abbiamo aspettato, sperato, rimandato. e alla fine ciritrovati a festeggiare ilconcinque. Ho sempre sognato di entrare in una sala piena di gente che ci applaudiva, gridava e festeggiava. Maquello che si vede è una donna che cerca di mantenere il controllo perché non aveva idea di come affrontare la sala quasi completamente vuota“. Unda favola trasformato in un incubo. Per Kalina Marie e il suo compagno, il sogno di celebrare il giorno più belloloro vita si è infranto davanti a una sala vuota. Dopo mesi di preparativi, inviti e attese, la coppia statunitense ha visto presentarsi al ricevimento appena cinque persone, tra cui i familiari più stretti e un amico. Un episodio che ha generato una valanga di reazioni online, tra sostegno e polemiche.