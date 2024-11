Oasport.it - Sinner-Griekspoor 2-0, highlights finale Coppa Davis: l’Italia conquista l’Insalatiera

Leggi su Oasport.it

Jannikha sconfitto Tallonin due set e ha regalato alil secondo punto nelladella, grazie a cui la nostra Nazionale ha chiuso i conti contro l’Olanda e ha potuto alzare la terza Insalatiera della propria storia. Il numero 1 del mondo ha rispettato il pronostico della vigilia dopo l’affermazione di Matteo Berrettini contro Botic van de Zandschulp, anche se il fuoriclasse altoatesino ha dovuto faticare più del previsto per avere la meglio.Il 23enne ha dovuto fare i conti con la verve del numero 40 del ranking ATP, che ha sfoderato una delle prestazioni più belle della propria carriera per provare a firmare la grande impresa e trascinare la contesa al doppio di spareggio. Il nostro portacolori si è imposto con il punteggio di 7-6(2), 6-2 in un’ora e trentacinque minuti di gioco.