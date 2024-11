Ilgiorno.it - Protesta sul cavalcavia, cartelli e slogan contro Pedemontana

Leggi su Ilgiorno.it

Desio (Monza Brianza) – Un manipolo di irriducibili, che non ha nessuna intenzione di abbassare la guardia di fronte allo spettro del mostro di cemento che si allunga e avanza verso il nostro territorio. Erano più di cento i cittadini che si sono radunati sul ponte di San Giorgio sopra la Valassina per opporre ancora una volta il proprio “No“ a. Hanno sfidato freddo e vento, armati di determinazione,e striscioni per ribadire le proprie ragioni in opposizione al progetto. “Una serata che ha scaldato il cuore e rafforzato la lotta, nonostante il freddo gelido – sottolineano i Comitati organizzatori –, abbiamo vissuto un momento straordinario di partecipazione, emozione e comunità. Grazie a tutte e tutti per essere stati presenti con così tanta passione e determinazione.