Partita Iva: chi si troverà un prelievo di 100€ sul proprio conto corrente

Alcuni titolari diIva sono tenuti a pagare una particolare tassa annuale: di cosa si tratta e a quanto ammonta l’imposta.Il numero di contio deposito in Italia continua a crescere, basti pensare che, secondo le ultime stime, alla fine del 2020 quelli attivi nel nostro Paese ammontavano a circa 76 milioni, mentre i correntisti erano oltre 47 milioni, praticamente 2 italiani su 3.Iva: chi siundisul(Cityrumors.it)Molto spesso, si decide di aprire unnon solo per depositare i propri risparmi, ma anche per motivi di lavoro, come accade per alcuni professionisti. I titolari diIva che superano i 400mila euro di fatturato annuale, per esempio, sono obbligati ad avere undedicato. Per questi strumenti di gestione del denaro è prevista anche una tassa che scatta solo a determinate condizioni, stiamo parlando dell’imposta di bollo che per i titolari diIva, in alcuni casi, ha un importo superiore.