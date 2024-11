Ilgiorno.it - Parte il piano anti-freddo del Comune per aiutare i senza dimora di Milano

, 24 novembre 2024 – Si riattiva ildeldiallo scopo di potenziare l'assistenza ai cittadini e alle cittadinequando le temperature invernali mettono più a rischio la loro incolumità. Nell'ambito di "aiuta" le prime strutture emergenziali ad aprire saranno il mezzanino della Stazione Centrale (40 posti), quella di via Balsamo Crivelli (20 posti) gestita dall'Associazione Sviluppo e Promozione e il potenziamento di 55 posti nella struttura ordinaria di via Saponaro gestita da Fondazione Fratelli di San Francesco. Dopo la neve il rischio gelate: le previsioni meteo per il weekend in Lombardia Il numero per segnalare le persone in difficoltà Nel corso dell'inverno, gradualmente e in base alla saturazione dei posti, verranno attivati altri centri.