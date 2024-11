Napolipiu.com - “Non l’ha presa bene”: Kvara, il cambio e lo sguardo di Conte

Il georgiano sostituito dopo una prova sottotono contro la Roma. Social scatenati: “È diventato capriccioso, vuole pure 8 milioni”.Il georgiano sostituito dopo una prova sottotono contro la Roma. Social scatenati: “È diventato capriccioso, vuole pure 8 milioni”.tskhelia non ha gradito la sostituzione decisa da Antonioal 68? della sfida contro la Roma, quando il tecnico ha mandato in campo David Neres per dare maggiore vivacità alla fascia destra.La reazione del numero 77 non è passata inosservata: volto scuro e atteggiamento sconsolato nel dirigersi verso la panchina. Un comportamento che difficilmente verrà tollerato dal tecnico leccese, noto per la sua intransigenza sul rispetto delle decisioni tecniche.Sui social network impazza il dibattito. Molti tifosi evidenziano come il feeling tra il georgiano e il nuovo allenatore non sembri dei migliori: “Con questo modulo non rende come prima”, scrive un supporter su X.