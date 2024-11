M5s Rocco Casalino dopo il voto che archivia Grillo | Momento storico e non facile Conte non ha mai pensato all’eliminazione del garante

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Obiettivamente è une qui cambia tutto e anche una cosa inaspettata vi dico la verità, così, con queste percentuali, non me lo aspettavo”. A parlare è, capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle. Nel Movimento dal primo giorno,ripercorre tutta la vicenda che ha portato aldi oggi degli iscritti 5 Stelle che sancisce la fine di BeppequaleM5S.“Io ho seguito ognie io che ero sempre vicino ae devo ammettere chenon ha maidel. È una cosa che è avvenuta proprio perchéad un certo punto si è messo contro l’assemblea ea quel punto doveva difendere il processo della costituente che era la scelta degli iscritti, quindi – spiega – per difendere la volontà degli iscritti è andato contro”.