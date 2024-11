Oasport.it - Luca Nardi vince il Challenger di Rovereto, torna in top-100 e si merita gli Australian Open

Leggi su Oasport.it

ha vinto ildi, sconfiggendo Francesco Maestrelli in due set nella finale andata in scena sul cemento indoor della località in provincia di Trento. Il 21enne laziale si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3 in un’ora e dodici minuti di gioco: nel game d’apertura del primo parziale ha annullato tre break-point, poi ha strappato il servizio al rivale nel quarto e nel sesto gioco, chiudendo agevolmente i conti; nella seconda frazione ha concretizzato il break nel terzo e nel quinto game, involandosi così verso un nitido successo, pur perdendo il servizio nell’ottavo gioco. Aha nell’ordine eliminato l’italiano Fonio, il tedesco Rehberg, l’ucraino Prihodko, lo spagnolo Landaluce prima dell’affermazione odierna.ha così conquistato 100 punti ed èto nella top-100 del ranking ATP: dalla 110ma piazza dove aveva incominciato la settimana, l’azzurro si è issato al 90mo posto con 637 punti, a una sola lunghezza di distanza da Fabio Fognini (oggi capace di alzare al cielo il trofeo deldi Montemar).