Lo sportello ’Vanessa’ ricorda Sofia Pasquali

Una rosa rossa. Sono state accolte così le donne che hanno partecipato all’incontro ‘Percorsi contro la violenza sulle donne’, organizzato dalla Pubblica assistenza Croce bianca di Aulla, in collaborazione col comune. La Croce bianca, da un anno, ha aperto loVanessa, che conta 7 volontarie formate, che si occupano di prima consulenza per donne vittime di violenza. Tra loro c’era anche, mancata a soli 34 anni, a causa di una malattia: alle sorelle è stato consegnato un riconoscimento, il diploma per i corsi che la giovane aveva seguito con passione. I saluti iniziali sono stati portati dal sindaco Roberto Valettini, da Katia Tomè, assessore alle politiche sociali, da Achille Guastalli, presidente delle Croce bianca e da Dimitri Bettini, presidente Anpas Toscana. L’evento è stato moderato da Marina Listante, che ha subito evidenziato l’importanza di avere unosul nostro territorio.