Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Gurgl 2024 in DIRETTA: in corso la seconda manche, gli azzurri cercano la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA13.38 L’azzurro fa molta fatica sul ripido dove perde 6 decimi da Haugan.13.38 È il momento di Alex Vinatzer (-0.05). Vedremo come affronterà questa.13.37 Prima posizione per Haugan con 65 centesimi di vantaggio. Il norvegese ha siglato il primo tempo diin 52.20.13.37 Dopo metà gara Haugan ha 88 centesimi di vantaggio.13.36 Si entra nel vivo della gara con Timon Haugan (-0.39). Dal norvegese in poi i distacchi sono molto serrati.13.36 Terza posizione per Ax Swartz con 76 centesimi di ritardo da Ginnis.13.35 Partito male lo svedese che perde quasi mezzo secondo nella parte alta.13.35 Partito Fabian Ax Swartz (-0.31), atleta classe 2004.13.34 Ginnis passa in testa alla corsa con 31 centesimi di vantaggio su Taylor.