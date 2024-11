Oasport.it - LIVE Italia-Nuova Zelanda 11-29, Test Match rugby in DIRETTA: gli azzurri non sfigurano al cospetto degli All Blacks

23:10 Si chiude qui la nostra diretta. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport una serena buona notte.23:09 Ottima anche la prova di un ritrovato Capuozzo, e di un sempre più convincente Page-Relo, ma in generale tutti gli azzurri superano la sufficienza.23:08 Migliore in campo per gli azzurri un commovente Menoncello, autore di tre recuperi straordinari nel primo tempo e della meta che ha fatto impazzire il pubblico di Torino. Peccato per la disattenzione che ha causato la quarta meta avversaria.23:06 Splendido test match dell'Italia, con Gonzalo Quesada che può ritenersi soddisfatto della prova dei suoi. 18esima sconfitta contro la Nuova Zelanda, ma questa squadra non è quella del 96-17 di Lione, come detto da Brex.