Le carenze della sanità sul territorio | Il Pd della Rocca non ha una linea

"Non abbiamo capito il Pd di San Miniato cosa pensa in materia di, e se si rende conto che i suoi dirigenti nazionali e regionali stanno portando avanti politiche diametralmente diverse". Veronica Bagni, al timone di Filo Rosso in consiglio comunale, e Laura Cavallini, esponente di primo pianolista rivelazione delle ultime amministrative a San Miniato, commentano così la bocciaturamozione presentata dalla lista civica di sinistra che, partendo dal tema delle soluzioni ad attuare per il nodo aggressioni al personale sanitario, affrontava tutte le criticità del servizio sul. Dove abbiamo "una casasalute di San Miniato Basso che non è in grado di fornire le prestazioni previste per mancanza di personale – dicono –, una Casa di Comunità, a Ponte a Egola che al momento ha solo cambiato nome ma il cui utilizzo futuro e la sua programmazione degli ambulatori è sconosciuta ed affidata alla sola Asl, un punto di primo soccorso a La Catena dismesso in periodo Covid e non più riattivato: una realtà che, in passato, ha svolto la funziona di alleggerire il lavoro al pronto soccorso trattando i casi meno gravi e risultando utile alle frazioni più remote".