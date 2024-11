Gaeta.it - La cucina di Antonio Chirico: tra tradizione e innovazione al Magnolia di Napoli

Facebook WhatsAppTwitter La gastronomia disi presenta come un’affascinante fusione die sperimentazione. Lo chef, legato alle radici pugliesi ma oramai parte integrante della scena culinaria napoletana, ha lanciato il suo menù autunno/inverno nel ristorante. Situato nelle storiche terme Gauthier, il locale si distingue per l’approccio verso unache cerca di dialogare con le persone.punta su ingredienti locali, con tecniche internazionali per un’esperienza culinaria che attraversa culture e storie diverse.Filosofia della: emozione e scopertaLa visione dinon si limita alla semplice preparazione del cibo, ma mira a “re per emozionare”. Ogni piatto è concepito come un racconto che permette di esplorare nuove sensazioni e scoperte gastronomiche.