La 911 Carrera T è un omaggio al piacere di guida

Porsche presenta la 911T, unalla tradizione del marchio e aldiautentico. Disponibile sia in versione Coupé che Cabriolet è spinta dal motore boxer biturbo a sei cilindri da 3.0 litri, lo stesso della 911, capace di erogare 394 cavalli e 450 Nm di coppia. La vera novità risiede nella trasmissione: laT è disponibile esclusivamente con cambio manuale a sei rapporti, a sottolineare la sua vocazione sportiva. Grazie a finestrini ultraleggeri, riduzione dell’isolamento interno e cambio manuale, laT pesa 1.478 kg, 40 kg in meno rispetto alla 911standard. Le prestazioni sono di livello: accelera da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 295 km/h. L’asse posteriore sterzante, di serie, e il rapporto di sterzata più diretto sull’asse anteriore garantiscono una risposta precisa.