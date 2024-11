Ultimouomo.com - Joaquin Correa è vivo e lotta insieme a noi

Un gol, due assist, il premio di migliore in campo e addirittura qualche rimpianto per i due legni colpiti: auna partita del genere non capitava da così tanto tempo, che è sembrata quasi una prima volta. Forse per la suggestione dovuta al ricordo del suo debutto in nerazzurro, che risale a tre anni e mezzo fa, sempre al Bentegodi: quel giorno entrava dalla panchina e raddrizzava il pomeriggio storto della nuova Inter di Simone Inzaghi, con una doppietta tanto illusoria (prima e ultima) quanto improbabile (di testa, decisamente non la sua specialità). Ieri invece l’argentino è partito titolare - a proposito di eventi rari: 552 giorni dopo - e ha ripagato la fiducia mettendo la firma sullo 0-1, poco dopo il quindicesimo minuto. La sequenza con cui ci è riuscito - velo, triangolo con Thuram e scavetto per battere il portiere in uscita - cattura l’occhio, ed è un manifesto del perché, un tempo almeno, si poteva perdere la testa per il talento, l’eleganza e gli istinti nello stretto del Tucu.