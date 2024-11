Thesocialpost.it - Incendio a Brindisi, il sindaco impone misure straordinarie: mascherine obbligatorie e stop ai condizionatori

Leggi su Thesocialpost.it

, 24 novembre – IlGiuseppe Marchionna ha annunciato una serie diper tutelare la salute pubblica nei quartieri Perrino, San Pietro e San Paolo, a causa dell’che da oltre 48 ore sta devastando il deposito della ditta TMM Demolizioni Srl. Una nube di fumo, alimentata dai rifiuti speciali e non andati in fiamme, si è diffusa nel territorio, destando preoccupazione tra i residenti e le autorità.L’emergenza, iniziata nella mattinata di venerdì, ha richiesto un intervento incessante dei vigili del fuoco, impegnati in una battaglia durissima contro le lingue di fuoco. Nella serata di oggi, il primo cittadino si è recato sul posto insieme al questore Giampietro Lionetti e al deputato Mauro D’Attis, mentre il prefetto Luigi Carnevale ha partecipato da remoto al coordinamento delle operazioni.