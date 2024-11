Inter-news.it - In Verona-Inter Inzaghi manda un doppio segnale su Buchanan

Tajonha fatto il suo esordio stagionale in. Una prima presenza significativa, da cui si possono trarre due indicazioni.MOSSA SIGNIFICATIVA –ha visto l’esordio stagionale di. Una mossa dinel finale di partita che per il canadese segna un nuovo inizio dopo l’infortunio accusato in estate. Ma soprattutto che hato due segnali.GIOCATORE RECUPERATO – Il primo è che, appunto, l’ex Bruges è recuperato. Dopo essere tornato in gruppo e i minuti col Canadaha approfittato dello sviluppo della gara colper portare ancora avanti il suo rodaggio. La prima presenza col club e altri diciotto minuti per prendere confidenza, e prepararsi alla fase critica della stagione. Quando gli impegni saranno senza sosta. Un primo assaggio che sa di promessa per il futuro: perspazio ci sarà.