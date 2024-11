Dailyshowmagazine.com - Il Treno della Ripartenza, Giovani per un Futuro Senza Violenza

In occasioneGiornata Internazionale contro lasulle Donne, domani 25 novembre 2024, si terrà un evento speciale presso la Sala Conferenze di A.N.A.S. Lazio APS a Roma. L’incontro avrà inizio alle ore 17:30, e si svolgerà in Via Pietro Bembo 28-30, con l’obiettivo di sensibilizzare isul tema cruciale del rispetto elotta alla.Costruire un: Ilper iL’iniziativa, intitolata “Il”, vuole essere un invito a costruire insieme unlibero dalla, con un focus particolare sulla responsabilità delle nuove generazioni. Il tema centrale dell’evento, “Il rispetto inizia da noi”, punta a sensibilizzare isul ruolo fondamentale del rispetto nelle relazioni, sottolineando come ogni individuo abbia la responsabilità di promuovere una cultura di pace e inclusione, contrastando ogni forma di