Golf: RSM Classic 2024, è Maverick McNealy il campione all'ultima buca

, con un’ultimache gli regala il gusto del brivido, èal The RSMper il. Sembrava tutto pronto per un playoff a quattro, e invece è lui, con un birdie decisivo alla 18, a mettersi in tasca la vittoria in 266 colpi (-16, 62 70 66 68). In regalo, per lui, c’è la top 50 mondiale raggiunta per la prima volta in carriera.Alle sue spalle i rimpianti sono soprattutto per Luke Clanton, che da amateur avrebbe potuto mettere a segno un colpo storico, e il colombiano Nico Echavarria. Per entrambi bogey alla 18 che li costringe a -15, poco prima dell’arrivo diche supera loro due e l’altro USA Daniel Berger. Ad ogni modo, per Clanton, 21 anni, c’è la prima volta nella top 100 dell’OWGR, il che è clamoroso per un giocatore neppure passato professionista.